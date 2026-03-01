DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netanjahu: Iraner sollen 'Joch der Tyrannei' loswerden

10.03.26 10:14 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Willen der israelischen Regierung soll die Bevölkerung im Iran für einen Machtwechsel in ihrem Land sorgen. "Unser Ziel ist es, das iranische Volk dazu zu bringen, das Joch der Tyrannei abzuwerfen, letztendlich hängt es jedoch von ihnen selbst ab", sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros während einer Besprechung mit Vertretern des Gesundheitsministeriums.

Wer­bung

Mit Blick auf die Führung in Teheran sagte er demnach weiter: "Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir ihnen mit den bisherigen Maßnahmen die Knochen brechen."

Netanjahu äußerte sich nicht das erste Mal zu dem Ziel eines Machtwechsels im Iran. Bereits zuvor hatte er die iranische Bevölkerung zum Sturz der politischen Führung in Teheran aufgerufen./czy/DP/nas