Netanjahu soll bei UN-Generaldebatte sprechen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit großer Spannung wird am vierten Tag der UN-Generaldebatte in New York die Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen erwartet. Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges und der schweren Spannungen mit der Schiitenorganisation Hisbollah im Libanon haben viele Staaten die Hoffnung, Netanjahu könnte am Freitag ein Signal der Entspannung senden.

In der Nacht zum Donnerstag hatten eine Reihe von Staaten - darunter die USA, Deutschland und einflussreiche arabische Länder - eine 21-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah gefordert, um eine diplomatische Lösung des eskalierenden Konflikts zu finden. Zuletzt hatten sich Anzeichen verdichtet, dass Israel einen Einmarsch in den Libanon vorbereiten könnte.

In der laufenden Woche sprechen bei der Generaldebatte etwa 120 Staats- und Regierungschefs. Große Themen sind neben dem Nahost-Konflikt auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der blutige Machtkampf im Sudan./scb/DP/nas