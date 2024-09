Netanjahu verschiebt Reise nach New York

NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Reise zur UN-Generaldebatte vor dem Hintergrund des Konflikts mit der Hisbollah abermals verschoben. Statt am Mittwoch werde Netanjahu nun am Donnerstag in New York ankommen und am Freitag seine Rede vor der UN-Vollversammlung halten, sagte der israelische Botschafter Danny Danon. Die Spannungen in Nahost hatten sich in den vergangenen Wochen verschärft, sodass Netanjahu seine ursprünglich für Dienstag geplante Ankunft zuvor schon auf Mittwoch verschoben hatte.

Israelische Luftangriffe töteten nach Angaben des Gesundheitsministeriums zuletzt über 550 Menschen im Libanon, darunter Kinder und medizinisches Personal. Israel will die proiranische Hisbollah-Miliz mit den Angriffen dazu bewegen, sich aus dem Grenzgebiet zurückzuziehen. Diese beschoss in den vergangenen Monaten nahezu täglich den Norden Israels. Gleichzeitig geht der Krieg im Gazastreifen weiter, wo Israels Armee seit dem Terrorangriff der mit der Hisbollah verbündeten Hamas massive Militäreinsätze unternimmt./scb/DP/nas