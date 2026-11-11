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Netanjahu will US-Militärhilfe schrittweise auslaufen lassen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die milliardenschwere Militärhilfe für Israel bereits zum Jahresende einzustellen, spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem schrittweisen Ausstieg. Israel sei wirtschaftlich stark genug, um auch ohne die amerikanische Militärhilfe auszukommen, hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro. Der Übergang von finanzieller Unterstützung zu einer Partnerschaft mit den USA solle aber schrittweise erfolgen. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Netanjahu dabei nicht.

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Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus.

Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins "The Economist" sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.

Das derzeitige zehnjährige Abkommen mit den USA sieht bis Ende September 2028 jährlich rund 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe vor. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" stufte Netanjahus neue Stellungnahme als Widerspruch gegen Trumps Ankündigung eines kurzfristigen Stopps an./le/DP/he

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