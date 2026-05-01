Netanjahu: Ziel bleibt Entfernung von Irans Uranvorräten

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund von Berichten über eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betont, oberstes Ziel bleibe die vollständige Entfernung des hoch angereicherten Urans aus dem Iran sowie der Abbau seiner Anreicherungskapazitäten. Dabei handele es sich um ein gemeinsames Ziel Israels und der USA, sagte Netanjahu zum Auftakt einer Sitzung des sogenannten Sicherheitskabinetts.

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"Präsident (Donald) Trump ist der Ansicht, dass er dies auf die eine oder andere Weise erreichen kann", sagte Netanjahu ferner. Israel sei jedoch gleichzeitig "auf jedes Szenario vorbereitet", und dies sei auch seine Anweisung an die israelische Armee. "Israel ist stärker denn je, Iran und seine Stellvertreter sind schwächer denn je", bekräftigte der Regierungschef.

Gleichzeitig dementierte er Medienberichte, denen zufolge Israel von der möglicherweise bevorstehenden Einigung der USA mit dem Iran überrascht worden sei. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Freunden in den Vereinigten Staaten". Er selbst spreche "fast täglich" mit Trump./le/DP/he