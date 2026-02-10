Netanjahu zu Gesprächen bei Trump in Washington

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump empfängt an diesem Mittwoch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Gesprächen. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanjahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Er werde Trump die israelische Auffassung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen, sagte Netanjahu im Vorfeld. Es solle aber auch die Lage im Gazastreifen und in der Region besprochen werden.

Die israelische Zeitung "Jediot Achronot" berichtete, Netanjahu wolle mit Trump aktuelle Geheimdienstinformationen über das iranische Raketenprogramm teilen sowie über das Massaker, das "das Regime an seinen eigenen Bürgern verübt hat". Die Führung in Teheran hatte regierungskritische Massenproteste gewaltsam niederschlagen lassen, dabei wurden auf dem Höhepunkt der Proteste in den Nächten des 8. und 9. Januar Tausende Demonstranten getötet./ngu/DP/jha