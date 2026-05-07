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Netanjahu zu Rahmenabkommen: Dies ist ein schwerer Schlag für den Iran

26.06.26 21:43 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobt das Rahmenabkommen zwischen Israel und dem Libanon und sieht darin eine schwere Niederlage für den Iran. "Das Wichtigste ist, dass Israel eindeutig an der Sicherheitszone im Südlibanon festhält", sagte er in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. "Das ist ein großer Erfolg, und wir werden ihn bewahren, solange die Hisbollah nicht entwaffnet ist und solange eine Gefahr für den Staat Israel besteht."

Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio mitgeteilt, der Libanon und Israel hätten sich im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern, sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington. Die Schiiten-Miliz nahm an den Gesprächen nicht teil und lehnt sie ab.

Netanjahu sagte weiter, der Iran versuche, Israel mit Gewalt zu einem Rückzug aus dem Südlibanon zu zwingen. "Tatsächlich sagen Israel, der Libanon und die Vereinigten Staaten dem Iran: 'Ihr habt im Libanon keinerlei Rolle - weder Iran noch Hisbollah noch irgendein anderer Akteur.' Netanjahu fügte hinzu: "Dies ist auch ein schwerer Schlag für den Iran."/da/DP/stw