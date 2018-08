NetApp erzielt höheren Gewinn und gibt Dividende bekannt

Der Speicherspezialist NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, NASDAQ: NTAP) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents an. Die Ausschüttung erfolgt am 24. Oktober 2018 (Record date: 5. Oktober 2018). Im Mai 2018 gab NetApp eine Verdoppelung der Dividende auf den aktuellen Betrag bekannt.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 82,47 US-Dollar (Stand: 15. August 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,94 Prozent. NetApp wurde 1992 in Sunnyvale, Kalifornien gegründet. Der Börsengang erfolgte 1995.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,32 Mrd. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 283 Mio. US-Dollar (GAAP) nach einem Gewinn (GAAP) von 131 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern. Für das zweite Quartal 2019 wird ein Umsatz im Bereich von 1,45 bis 1,55 Mrd. US-Dollar erwartet.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 49,08 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. August 2018).

Redaktion MyDividends.de