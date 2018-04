NetApp kündigt Aktienrückkauf an und will die Dividende anheben

Der Speicherspezialist NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, NASDAQ: NTAP) kündigt ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 4 Mrd. US-Dollar an. Darüber hinaus sei eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende von 20 US-Cents auf künftig 40 US-Cents geplant. Die Erhöhung soll ab dem ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 gelten.

NetApp wurde 1992 in Sunnyvale, Kalifornien gegründet. Der Börsengang erfolgte 1995. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,52 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,4 Mrd. US-Dollar), wie am 14. Februar berichtet wurde. Dabei stand ein Nettoverlust von 506 Mio. US-Dollar (GAAP) nach einem Nettogewinn (GAAP) von 146 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2018 liegt das Papier an der Wall Street mit 16,85 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von 17,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. April 2018).

Redaktion MyDividends.de