Netel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Netel hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,520 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Netel 725,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 789,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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