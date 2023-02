Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix büßt am Mittwochvormittag ein

Um 09:22 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 323,85 EUR ab. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 323,85 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 409,35 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 20,89 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 107,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,67 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.852,05 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.709,32 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 18.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,31 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com