Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 569,14 USD.

Die Netflix-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 569,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 572,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 567,02 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 733.465 Aktien.

Bei 579,64 USD markierte der Titel am 27.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 285,36 USD am 14.03.2023. Mit einem Kursverlust von 49,86 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 473,13 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 23.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,14 USD je Aktie.

