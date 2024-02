Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 524,00 EUR.

Das Papier von Netflix konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 524,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 526,50 EUR. Bei 522,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 109 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 533,90 EUR erreichte der Titel am 29.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 267,20 EUR am 13.03.2023. Abschläge von 49,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 473,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 23.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.832,83 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD in den Büchern standen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2024 17,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie leicht im Plus: 'Schneegesellschaft' schon unter den Top 4 internationaler Filme

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag