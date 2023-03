Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 1,0 Prozent auf 303,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 303,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 699 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 359,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 15,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 310,14 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.852,05 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.709,32 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,36 USD je Netflix-Aktie.

