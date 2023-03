Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 300,55 EUR. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 300,55 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 303,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.603 Netflix-Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 359,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 16,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 92,81 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 310,14 USD.

Am 19.01.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.852,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

