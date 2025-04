Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 926,02 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 926,02 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 924,09 USD. Bei 927,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 83.002 Netflix-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 1.064,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei 542,04 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 41,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 21.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 24,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

