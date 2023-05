Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Netflix 297,35 EUR

Die Netflix-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 326,67 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 325,71 USD ein. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 329,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 577.395 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2022 Kursverluste bis auf 162,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 100,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 340,14 USD.

Netflix veröffentlichte am 18.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,19 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

