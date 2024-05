Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 546,18 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 546,18 USD abwärts. Bei 544,64 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 547,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 190.894 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 638,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 16,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 315,62 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 73,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 577,50 USD an.

Am 18.04.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2024 veröffentlicht.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

