Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Netflix. Im SIX SX-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Netflix-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 18:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 358,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 48.039 Netflix-Aktien umgesetzt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Am 19.07.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.10.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

