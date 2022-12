Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 292,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 292,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 252 Netflix-Aktien.

Am 01.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 575,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,28 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 87,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 292,00 USD an.

Am 18.10.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.925,59 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.483,47 USD umsetzen können.

Am 17.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

