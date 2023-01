Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 276,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 276,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 276,10 EUR. Bisher wurden heute 127 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 536,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2022). 48,54 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 77,12 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Am 18.10.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.925,59 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.483,47 USD eingefahren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 19.01.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 18.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 16,53 USD im Jahr 2025 aus.

