Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag mit Einbußen

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 486,12 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 486,12 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 913 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 500,89 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,04 Prozent. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,30 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,71 USD für die Netflix-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,73 USD, nach 3,10 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten sehen für Netflix-Aktie Luft nach oben

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern