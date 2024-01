Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 474,62 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 474,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 471,34 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 482,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 670.817 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 500,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 285,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 66,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,71 USD an.

Am 18.10.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,10 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.541,67 USD – ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.925,59 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 16.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 12,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

