Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 441,60 EUR an der Tafel.

Die Netflix-Aktie wies um 09:17 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 441,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 441,60 EUR. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 439,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 439,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 533 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 457,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 267,20 EUR ab. Mit Abgaben von 39,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,71 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.541,67 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.925,59 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 16.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,15 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten sehen für Netflix-Aktie Luft nach oben

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern