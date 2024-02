Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

So bewegt sich Netflix

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 568,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 568,05 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 2.917 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 579,64 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 2,04 Prozent zulegen. Bei 285,36 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 49,77 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 473,13 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 23.01.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,11 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.832,83 USD gegenüber 7.852,05 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 17,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

