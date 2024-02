Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 563,55 USD ab.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 563,55 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 562,37 USD ein. Bei 564,52 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 635.906 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 579,64 USD erreichte der Titel am 27.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,86 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 285,36 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 473,13 USD.

Am 23.01.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 0,12 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.832,83 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,14 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

