Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von Netflix hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Netflix-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 522,70 EUR.

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 09:18 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 522,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 524,00 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 522,10 EUR nach. Bei 522,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 475 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 533,90 EUR erreichte der Titel am 29.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 267,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 95,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 473,13 USD je Netflix-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.832,83 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.852,05 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,14 USD je Netflix-Aktie.

