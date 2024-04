Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 608,31 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 608,31 USD ab. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 605,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 611,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 101.979 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 634,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 4,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 315,62 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 519,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 23.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,49 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.04.2024 gerechnet. Netflix dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,17 USD je Aktie belaufen.

