Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:01 Uhr bei 324,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.038 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2023 auf bis zu 379,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,76 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,14 USD aus.

Am 18.04.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.161,50 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.867,77 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,19 USD je Aktie belaufen.

