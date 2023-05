Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Netflix 289,05 EUR

Die Netflix-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 320,01 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 319,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 325,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 704.701 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 379,38 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,76 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,62 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 340,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.04.2023. Das EPS lag bei 2,88 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 8.161,50 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.867,77 USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.07.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

