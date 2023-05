Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Netflix 295,45 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 08:01 Uhr 0,6 Prozent auf 295,55 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 295,55 EUR. Bei 295,55 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 244 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 13.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 90,04 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 340,14 USD für die Netflix-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.04.2023. Das EPS wurde auf 2,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.161,50 USD umgesetzt, gegenüber 7.867,77 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

