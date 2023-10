Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Montagmittag

So entwickelt sich Netflix

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 378,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,1 Prozent auf 378,02 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.885 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 28,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 211,73 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 43,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.07.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,20 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.187,30 USD im Vergleich zu 7.970,14 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 15.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,86 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

