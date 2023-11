Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Mittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 423,21 USD.

Um 12:02 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 423,21 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.325 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 14,60 Prozent zulegen. Bei 252,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,43 Prozent.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 440,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2023. Das EPS lag bei 3,73 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.541,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

