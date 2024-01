Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Netflix

Kurs der Netflix

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 466,78 USD.

Die Netflix-Aktie notierte um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 466,78 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.659 Netflix-Aktien.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 500,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,31 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 285,36 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 38,87 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,71 USD für die Netflix-Aktie.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,73 USD gegenüber 3,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 16.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,15 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Analysten sehen für Netflix-Aktie Luft nach oben

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern