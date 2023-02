Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag im Minus

Die Netflix-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 332,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 330,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 331,05 EUR. Bisher wurden heute 811 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 376,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 113,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,67 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.01.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,31 USD je Aktie aus.

