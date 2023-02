Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag schwächer

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 331,05 EUR ab. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 331,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 331,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 98 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 376,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,11 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 112,37 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 292,67 USD an.

Am 19.01.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.852,05 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.709,32 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2023 veröffentlicht.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

