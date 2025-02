Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 975,12 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 975,12 USD ab. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 967,00 USD nach. Bei 973,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.293 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 999,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,45 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 542,04 USD. Mit Abgaben von 44,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.012,14 USD.

Am 21.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,36 USD gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 10,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Netflix am 22.04.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 24,77 USD je Aktie aus.

