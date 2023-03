Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag schwächer

Um 08:18 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 293,70 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 293,70 EUR nach. Bei 293,70 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 10 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 360,90 EUR markierte der Titel am 04.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,52 EUR am 12.05.2022. Mit einem Kursverlust von 88,85 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.01.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.852,05 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.709,32 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,36 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Netflix-Co-Chef gegen Abgabe an Netzbetreiber - Netflix-Aktie gewinnt an der NASDAQ leicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com