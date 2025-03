Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Montagnachmittag fester

Netflix im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 986,06 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 993,47 USD. Mit einem Wert von 983,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 121.497 Stück.

Bei 1.064,50 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 81,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.012,14 USD angegeben.

Netflix gewährte am 21.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Netflix am 22.04.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 24,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

