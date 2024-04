Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Mittwochnachmittag

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 615,50 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 615,50 USD zu. Bei 618,22 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 612,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 74.016 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 634,32 USD an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 2,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 315,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 48,72 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 519,38 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Netflix dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 17,17 USD im Jahr 2024 aus.

