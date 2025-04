Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 927,69 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 927,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 900,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 901,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 222.294 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.064,50 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 542,04 USD ab. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 71,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.012,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 21.01.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8,83 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 24,80 USD je Aktie.

