Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Netflix-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 317,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.192 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2023 auf bis zu 379,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2022 (162,76 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 95,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,14 USD aus.

Am 18.04.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,19 USD je Netflix-Aktie.

