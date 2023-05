Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Netflix 287,25 EUR

Um 09:05 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 287,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 287,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 586 Netflix-Aktien.

Bei 348,70 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 17,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 84,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 340,14 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.04.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,88 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.867,77 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

