Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Montagvormittag zu

Die Aktie von Netflix zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 404,05 EUR.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 404,05 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 404,85 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 403,60 EUR. Zuletzt wechselten 515 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2022 bei 164,42 EUR. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 145,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 378,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.161,50 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.867,77 USD ausgewiesen worden waren.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

