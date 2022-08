Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 03.08.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 218,75 EUR. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 218,75 EUR. Bei 218,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,58 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,33 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 263,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 7.970,14 USD gegenüber 7.341,78 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.10.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,17 USD im Jahr 2022 aus.

