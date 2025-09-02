Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Mittwochnachmittag

DAX23.593 +0,5%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.186 -0,2%Nas21.528 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Kursentwicklung

03.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.210,28 USD.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 1.210,28 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.203,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.205,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.160 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 45,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 26,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Bildquellen: Netflix

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
