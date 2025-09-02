Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend nahezu unbewegt

Netflix im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Mit einem Wert von 1.213,15 USD bewegte sich die Netflix-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:03 Uhr bei 1.213,15 USD. Bei 1.226,78 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.203,38 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.205,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 382.956 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 661,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,51 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht