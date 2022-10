Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,5 Prozent auf 240,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,90 EUR aus. Bei 239,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.887 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,03 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,75 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.07.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.341,78 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.10.2023 werfen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,12 USD je Aktie.

