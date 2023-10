Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 380,97 USD zu.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 380,97 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.699 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 211,73 USD am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 15.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

