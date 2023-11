Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 431,00 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 431,00 USD zu. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 431,60 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 429,08 USD. Bisher wurden heute 1.269.736 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 11,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 41,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,14 USD je Netflix-Aktie.

